Eine Impfkampagne, aber kein Impfstoff

Zu Punkt 8 Ihres sehr gut recherchierten Artikels "Virus, Winter und Varianten" (SN, 29. 11.): ",Zudem ist jetzt für die Grippeimpfung der richtige Zeitpunkt' [...]." Das ist absolut wahr! Wir haben ohne Steuergelder zu schonen auch in allen Medien Impfkampagnen laufen, blöd nur, dass - zumindest in der Bundeshauptstadt - seit zwei Wochen kein Grippeimpfstoff mehr an die Hausarztpraxen geliefert wird. Dann kann der Bundesminister mit dem Obmann der ÖGK besser über die "faulen Ärzte" herziehen und lautstark "das Impfen in Apotheken" fordern. Blöd nur, dass erstens Apotheker weder Ausbildung noch Haftpflichtversicherung dafür haben (wenn der erste Patient an einer akuten Impfreaktion Schaden nimmt oder gar verstirbt, wird großes Gezeter ausbrechen, daran denkt jetzt aber selbstverständlich keiner!?), zweitens auch in Wiener Apotheken über den Großhandel kein Grippevakzin mehr zu bestellen ist. Das würde die freundliche Dame an der Wiener "Impfhotline" nämlich empfehlen. Ist ja auch ein toller Impfanreiz, wenn man mehrmals täglich von den Medien mit Impfkampagnen "Sieben Euro für Influenzaschutz" bespült wird und dann auch für 42 Euro (Seniorenimpfstoff) in der Apotheke scheitert. Gut gemacht, liebe Bundesobersten. Das tut der Volkswirtschaft und dem Gesundheitssystem bestimmt gut.





DDr. Ingrid Friede-Lindner, 1190 Wien