Eine Impfpflicht wäre wirkungsvoller

Wenn jetzt ein Lockdown auch für Geimpfte kommt, werden Menschen, die sich an Empfehlungen gehalten haben und rechtzeitig geimpft wurden, doppelt bestraft. Sie dürfen an keiner Impflotterie teilnehmen und sollen dann auch noch in den Lockdown gehen. Es ist der falsche Weg, Menschen, die sich an die Empfehlungen halten, zu bestrafen und andere mit einer Lotterie zu belohnen.

Es sollte einmal darüber nachgedacht werden, wer Krankenhäuser, Krankenhauspersonal und das Gesundheitssystem extrem belastet und zusätzlich jene Menschen gefährdet, die sich nicht impfen lassen können. Es sind nämlich zum größten Teil die Ungeimpften, dazu kommt noch, dass von Politikern Irregeleitete sich mit Entwurmungsmittel für Pferde behandeln und mit Vergiftungen das Gesundheitssystem noch mehr belasten.

Nicht Geimpfte sollten bestraft werden, sondern willentlich Ungeimpfte.

Eine generelle Impfpflicht wäre wirkungsvoller, das würde die Ungeimpften und nicht die Geimpften treffen.

Wenn jetzt Stimmen laut werden, ein Lockdown für Ungeimpfte würde die Wirtschaft belasten, dann würde ein genereller Lockdown die Wirtschaft noch viel mehr belasten.



Reinfried Haselsberger, 5630 Bad Hofgastein