Eine Impfpflicht wird - über Umwege - kommen

Nein, die Impfpflicht wird - direkt - nicht kommen. Aber, und da reicht ein Blick zurück und einer vorwärts, es wird andere Gründe geben, dass man an einer Impfung nicht vorbei kommt:

Aufrechte Gelbfieber bzw. Cholera/Typhus/Paratyphus Impfungen waren noch in den 1980er und 90er Jahren unabdingbare Auflagen für Reisen in viele Länder, aber auch für Rückkehrer aus diesen Ländern. Man kann wohl realistisch davon ausgehen, dass sich viele Länder dieses Werkzeugs bedienen werden, die reisefreudige Bevölkerung zur Impfnadel zu bringen.

Nicht zuletzt wird es auch für neu Eintretende in den öffentlichen Dienst, das wird wohl Gemeinde-, Länder- und Bundesmitarbeiter betreffen, ein unabdingbares Auf- nahmekriterium sein, eine entsprechende Impfung nachzuweisen.

KommRat Ludwig Reisinger, 5081 Anif