Eine Insel der Menschlichkeit

In Zeiten der Diskussion über den aktuellen Pflegenotstand gibt es sie noch, diese Insel der Menschlichkeit.

Meine Mutter ist im Kreis ihrer Familie am 28. 12. 2019 friedlich entschlafen und die Vorbereitung auf den Tod unserer Mutter wurde von den anwesenden Ärzten und Pflegern der Kardiologischen Intensiv-Abteilung derart professionell gestaltet, dies kann man anderen Bürgern nur wünschen.

Die Aufklärung über den Zustand unserer Mutter war in hohem Maß einfühlsam und wurde doch sehr klar ausgesprochen, wir wurden also sehr gut vorbereitet auf den Tod eines über alles geliebten Menschen. Und als krönende Ergänzung wurde von den Pflegern der Kardiologischen Intensiv-Abteilung die Krankensalbung organisiert, der feierliche Charakter wird für uns wohl unvergessen bleiben trotz der unzähligen Tränen, die in diesem Moment geflossen sind.

Ein herzliches Dankeschön daher an die Abteilungen der Kardiologischen Intensiv-Abteilung sowie der 2. Med. SK des LKH Salzburg, sie haben uns den Abschied von unserer Mutter so erträglich gemacht, wie man es sich nur wünschen kann.



Christian Stangl, 5300 Hallwang