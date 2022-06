Eine Investition in die Umwelt lohnt sich allemal

Karl Huber hat in seiner Reaktion auf den Leserbrief von Egbert Förster ("Private Photovoltaikanlagen sind ein Verlustgeschäft") schon alle sachlichen Argumente dargelegt. Alle richtig. Ich möchte mich daher eher mit der ethischen Ebene von Investitionen befassen. Mein persönliches Praxisbeispiel dazu: Meine Frau und und ich haben uns 2019 entschlossen, fossilen Brennstoffen den Rücken zu kehren.

Die konkreten Maßnahmen: Ölheizung raus, Luftwärmepumpe rein, dazu das ganze Dach mit Photovoltaik versehen, passender Speicher inklusive, ein E-Auto angeschafft, das vornehmlich zu Hause geladen wird, wenn geht bei Sonnenschein. Den selbst erzeugten Strom und auch den dazu noch erforderlichen handeln wir in einer Stromgemeinschaft, wenngleich sich auch da eine Strompreiserhöhung nicht vermeiden lässt. Den großen Stromlieferanten haben wir gekündigt, wir nutzen aber sein Netz zu Kosten, die zum Teil nicht nachvollziehbar sind, aber was soll's. Darum gehts aber nicht, sondern um die Amortisation all dieser Investitionen.

Meine Frage lautet: Warum muss sich das alles amortisieren? Ist eine Investition nur dazu da, etwas billiger zu machen oder im Idealfall noch was dabei zu verdienen? Ist denn eine Investition in die Umwelt nicht auch etwas, was man berechnen sollte?

Uns geht es sehr gut mit unserer Entscheidung. Wir schätzen das Gefühl, emissionsfreien Strom zu erzeugen, bilanziell eine fast 60%ige Autarkie erreicht zu haben, und das inklusive der Mobilität. Dass sich dies für Menschen unserer Generation (ich bin 1955 geboren) niemals finanziell rechnen wird, ist völlig klar, aber haben wir nicht eine Verantwortung der nächsten Generation gegenüber? In diesem Sinne möchte ich den Terminus "rechnen" durch "lohnen" ersetzen. Und damit Herrn Förster vehement widersprechen: Nein, Herr Förster, diese unsere Investition war kein Verlustgeschäft, sondern ein Gewinn für uns, unsere Umwelt und die nächsten Generationen. Oder noch einfacher ausgedrückt: Es rechnet sich nicht nach konservativen Maßstäben, aber es lohnt sich allemal.





Leo Fellinger, 5201 Seekirchen