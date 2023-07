Hut ab ... vor der Zivilcourage jener Leiterin einer Flachgauer Mittelschule, die es heutzutage noch wagt, vernunftorientierte Grenzen an ihrer Schule zu ziehen ("Kleiderordnung"). Würden bereits an oberster Bildungsstelle solch mutige Menschen mit derartigem Rückgrat sitzen, sähe es in unserer Gesellschaft sicher besser aus!

HOL Heidi Reindl, 5162 Obertrum