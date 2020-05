Eine Kommune ohne Vereine ist tot

Die Lokalausgabe der SN vom 25. 5. 2020 greift die Nöten auf, in die Vereine durch die Coronaauflagen geraten können. Michael Minichberger bringt in seinem Beitrag sehr klar zum Ausdruck, welche Last die Stirnfalten der Verantwortlichen prägen, sind doch die Vereine in der Dorfgemeinschaft oft der Kitt im herrschenden Zeitgeist. Gerade aus dieser Situation heraus erfahren Vereine auch die Unterstützung durch die öffentliche Hand, damit dieses "Füreinander - Miteinander" zum Wohl der Dorfgemeinschaft funktioniert. Egal ob Brauchtum, Sport, Karitatives, Feuerwehr, Bergrettung, es geht um Veranstaltungen, bei denen die Menschen sich trotz ihrer Anschauungsbuntheit zusammenfinden, sich verstehen und den politischen Alltagshickhack vergessen.

Die Vorbereitungen und die Durchführung der diversen Veranstaltungen schmieden

geradezu die Gemeinschaft zusammen und sind daher ein wesentlicher Teil des Vereinsgefüges. Vereine sind die tragenden Säulen der Gesellschaft. Lasst euch nicht entmutigen, denn sonst geht's uns wie mit dem Kramer, den hat man auch in einen Konsumtempel verlegt.



Helmut Auer, 5071 Wals