Eine künstlerische Lösung

Wie umgehen mit russischen Künstler/-innen, die sich nicht eindeutig gegen den Ukraine-Krieg positionieren, ja ihn gutheißen? Das Dilemma, vor das uns Mitglieder des Currentzis-Orchesters stellen, lässt sich auflösen: Wer in Österreich und in der EU auftreten möchte, muss sich der Wahrheit stellen.

Konkret: Vor einem Auftritt gibt es eine Veranstaltung, in der die Künstler/-innen darüber informiert werden, was tatsächlich in der Ukraine geschieht - Teilnahme verpflichtend. Damit können Künstler/-innen selber entscheiden, ob sie im Westen auftreten wollen.

So eine Veranstaltung muss professionell vorbereitet werden und darf keine Propaganda sein. Sie kann nicht den Anspruch erheben, den Konflikt umfassend aufzuarbeiten oder Haltungen russischer Künstler/-innen zu "drehen". Sie soll anregen, Fragen aufzuwerfen. Fragen - das ist etwas genuin Künstlerisches.





Mag. Helfried Geihofer, 9020 Klagenfurt