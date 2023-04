Eine kunterbunte Parteienlandschaft

Der von mir sehr geschätzte Redakteur Andreas Koller holt in seinem Artikel

vom 5. April "Die Ampel blinkt bereits recht heftig" seine politische Farbpalette heraus und probiert verschiedene Variationen, die es nach der nächsten Wahl geben könnte. Er meint, dass auf Grund der Zersplitterung des Parteiensystems (in Salzburg treten zum Beispiel sieben Parteien am 23.4. zur Landtagswahl an!) Mehrheiten im Parlament immer schwieriger und Zweierkoalitionen wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein werden. Daher führt der Weg an einer Ampel- oder gar erweiterten Dirndlkoalition nicht vorbei. Dazu kommt ja noch, dass der Kitt für die derzeitige Türkis-Grüne Verbindung, einzig und allein der Machterhalt ist.

Das Zweiparteien-System in Amerika ist das Gegenteil der politischen Parteienland-

schaft in Europa und ist aber auch nicht das Allheilmittel für demokratisches

Gerlingen, wie man jetzt wieder sieht, wo ein verhaltensauffälliger Mann

eine ganze Partei für seine Eitelkeiten in Geiselhaft nimmt. Eine Koalition

dort ist so gut wie ausgeschlossen.

Übrigens, Schwarz und Weiß werden nach der Spektralfarbenlehre als

"unbunt" bezeichnet!





Josef Blank, 5061 Elsbethen