Bin schwer beeindruckt und stimme voll der Schreiberin des Briefes "Was bringt die Zerstörung?" (SN v. 22. 3.) zu.

Das müsste ganz groß in Lettern und allen Sprachen verteilt und aufgezeigt werden.

Diese Zerstörung bringt letztlich unsere ganze Welt ebenso in Unordnung! Viel Mut und Kraft unserer Jugend.

Christine Hajek, 1030 Wien