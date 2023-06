Eine Lanze für das Berndorfer Modell

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche zwar das Berndorfer Modell zur Unterstützung der familieninternen Kleinkindbetreuung gar nicht kennen, dafür aber umso heftiger mit der "Herdprämie" verbal um sich schmeißen. So wieder geschehen im Leserbrief von Frau Hirnsperger-Ebner am 12. Juni mit dem Titel: "Wahlfreiheit, allein es fehlt der Anreiz …" Bevor noch viele andere Gegner/-innen des Berndorfer Modells aufgrund mangelnder Information in unnötige Erregung geraten, hier der Versuch einer kurzen Erklärung: Kinderbetreuungsgeld plus Aufzahlung nach dem Berndorfer Modell sollen in Summe gleich viel ergeben wie die Mindestsicherung für einen Alleinstehenden. Das sind zurzeit 1054 Euro im Monat.

Wenn dann der zweite Elternteil (aktuell zu 98 Prozent der Vater) seine Wochenarbeitszeit auf unter 32 Wochenstunden reduziert und sich stärker in die Familienarbeit einbringt und er damit beiträgt, der Mutter - wenn gewünscht - einen früheren Wiedereinstieg in den Beruf zu ermöglichen, soll das mit zusätzlichen 200 Euro im Monat honoriert werden. Ergibt in Summe, auch als Ausgleich des "gender pay gap" - insgesamt 1254 Euro im Monat.

Damit könnten es sich manche Eltern auch leisten, ihr unter dreijähriges Kleinkind familienintern zu betreuen. Dann wären wir der echten Wahlfreiheit in der Kleinkindbetreuung einen wesentlichen Schritt näher.



Josef Guggenberger, 5165 Berndorf