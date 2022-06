Eine Lanze für den Landesrat!

Der unkontrolliert wuchernde Moloch Auto hat uns wie das Amen im Gebet wieder eingeholt. Bei allem Verständnis für den Ärger über die Belastungen der Bevölkerung in den Anlieger-Gemeinden darf man das ehrliche Bemühen von LR Stefan Schnöll aus parteitaktischen Überlegungen nicht madig machen. Es gibt rechtliche, aber auch topographische Rahmenbedingungen, die dem Wunschdenken dieser Propheten die Grenzen aufzeigen. Mit der Aussage "in ein Zwei-Liter-Häferl passen keine fünf Liter" hat Günter Reiter (stellv. Leiter der Landesverkehrsabteilung) in Kenntnis der Situation eine fach- und sachkundige Beurteilung, ohne Parteidenken, getroffen. Egal, ob Tauern- oder Inntalautobahn, dem Moloch Auto darf kein Meter Grünland mehr geopfert werden. Das heißt aber auch, in den betroffenen Gemeinden entlang der Bundes- und Landesstraßen muss ein Umdenken in der Raumplanung stattfinden. Ja, es ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, es ist das ehrliche Bemühen, eine Lösung zu finden, damit uns der Moloch Auto nicht zur Gänze erdrückt.



Helmut Auer, 5071 Wals