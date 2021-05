Eine Lanze für die Erweiterung der Firma Schlotterer

Ich möchte vorweg festhalten, dass ich persönlich gut nachvollziehen kann, dass man als unmittelbar Betroffener alles dafür tut, um eine Bebauung in der Nachbarschaft zu verhindern. Dann soll man das so ausschildern und im Verfahren seine Rechte geltend machen. Im Verfahren sind dann auch die unterschiedlichen Interessen abzuwägen.

Nachdem sich die Gegner der Erweiterung ohnehin öffentlich sehr stark zu Wort melden - und das ist ihr gutes Recht - möchte ich demgegenüber einmal Interessen, die für eine Erweiterung sprechen und die mir in der Diskussion bisher zu kurz kommen, anführen.

Da sind einmal die Arbeitsplätze. Ich erlebe in meiner Arbeit täglich die Probleme und Schicksale von arbeitslos gewordenen Menschen. Die aktuelle Arbeitslosenstatistik ist ja bekannt, da kann und muss man froh sein um jeden zusätzlichen Arbeitsplatz, der geschaffen wird und damit Familien wieder die Existenz sichert. Erst recht gilt dies, wenn dies gute und gut bezahlte Arbeitsplätze sind. Auch da kann ich mit meinem beruflichen Hintergrund bestätigen, dass das gerade bei der Firma Schlotterer der Fall ist.

Die Gemeinde und damit die Allgemeinheit profitiert von den zusätzlichen Steuereinnahmen. Auch da wissen wir, wie angeschlagen die Gemeindebudgets durch Corona sind. Da ist es ja geradezu ein Glücksfall, wenn zusätzliche Einnahmen garantiert sind, um damit wichtige Infrastruktureinrichtungen in der Gemeinde zu finanzieren, von Kinderbetreuungsplätzen bis hin zu den vielen Vereinen und deren Aktivitäten.

Wenn jetzt diese Fläche als "Naherholungsgebiet" gepriesen wird, wird's dann schon ein wenig skurril. Naherholungsgebiet ist das gesamte großflächige Gebiet rundherum, vom Schlenken über den Spielberg usw. In der für die Erweiterung vorgesehenen Wiese habe ich noch nie jemanden seine Freizeit verbringen gesehen.

Und last but not least: Der Betrieb ist ja schon da, mit dem hat der Ort ja auch bisher schon, und das ganz gut, gelebt. Und nimmt man vergleichbare Verfahren, dann müssen wohl auch Gegner des Projekts attestieren, dass sich die Firma Schlotterer sehr transparent verhält und bisher auch schon auf die Wünsche bzw. Kritik der Anrainer eingegangen ist.







Mag. Heimo Typplt, 5411 Oberalm