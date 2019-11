Eine Lanze für Josef Schwaiger

Sehr geehrter Herr Fröschl! Ich möchte Ihnen hiermit als langjähriger SN-Leser mitteilen, dass mir Ihr sehr herabwürdigender Artikel über Landesrat Josef Schwaiger,"Der ,Hausmeister' der Regierung hat ein Luxus-Problem", in äußerster Weise missfallen hat. Ich schätze Ihre Arbeit sehr, weil Sie oft verschiedene Themen mutig aufgreifen. Aber in diesem Fall haben Sie Landesrat Schwaiger völlig unrecht getan. Er leistet aus meiner Sicht als verantwortlicher Landespolitiker eine ganz hervorragende Arbeit und es ist falsch, ihm wegen der früheren, sehr entscheidungslosen Raumordnungspolitik die Schuld zu geben. Auch seine Veränderungen in der Landesverwaltung verdienen große Anerkennung.

Ich jedenfalls sehe die Glaubwürdigkeit von Landesrat Josef Schwaiger nicht auf dem Spiel.

Franz Fuchs

5303 Thalgau

Quelle: SN