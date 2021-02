Eine Lösung für die Patienten finden

Im Artikel vom 11. 2. 2021 wurde ich zitiert. Nun ist es mir ein großes Anliegen, die mir wirklich wichtigen Punkte nochmal in den Vordergrund zu rücken.

Wir St. Johanner Ärzte sind in sehr engem Kontakt miteinander und versuchen, unsere Patienten auch in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu versorgen. Dazu gehört auch, dass wir ihnen in Bezug auf die Covid-19-Impfung zur Seite stehen.

Dies beinhaltet neben der

Impfberatung, Anmeldung zur Impfung, Informationen einholen und neu ordnen eben auch die Verabreichung der Impfung selbst. Genau dies scheint im Moment schwer lösbar. Es gibt dafür drei Möglichkeiten: 1. die Impfung in der Ordination, was aufgrund der Lagerung und Verpackung in Phiolen ein enormer organisatorischer Aufwand ist, 2. die Beteiligung

an Impfstraßen vom Roten Kreuz, wo wir Hausärzte leider nicht unseren eigenen Patienten zugeordnet werden können, oder 3. die eigene Organisation einer Impfgemeinschaft, hierfür müssten wir die gesamte Finanzierung von Räumlichkeiten, Personal, EDV selbst übernehmen.

Wir werden gemeinsam sicher eine gute Lösung für unsere Patienten finden.



Dr. Heike Hillinger, 5600 St. Johann