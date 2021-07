Die aktuelle Hochwassersituation hat mir wieder eine Idee in Erinnerung gerufen, die mir schon vor Jahren gekommen ist. Während anderswo Wasserknappheit oder gar Dürre herrscht, treten in Europa Bäche und Flüsse über die Ufer. Statt also immer nur über notwendige neue Öl- und Gas-Pipelines und Stromautobahnen zu reden, sollte man auch einmal über Wassertransit diskutieren - und in Zeiten der globalen Erwärmung überhaupt über eine neue Wasserwirtschaft.

Dr. Leonhard Besl, 5020 Salzburg