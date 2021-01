Eine nicht voraussagbare Zeit

Sie werden meine Worte nicht veröffentlichen, weil ich mir erlaube, gegen die heilige Journalistenzunft anzuschreiben. Aber manchmal geht's mir über die Hutschnur: Bekennt ein Politiker, dass eine Vorausplanung nicht möglich sei, "weil alles zu kompliziert ist", wird er gestaucht; gesteht jemand aus der Politik ein, die Dinge hätten sich anders entwickelt als vermutet, geht er unter. Gerade in Coronazeiten sollte man den Politikern (und vor mir aus auch den Politikerinnen) zugestehen, dass wir in einer nicht voraussagbaren Zeit leben. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich's zutrauen, unsere Zukunft zu gestalten - auch, wenn dabei Fehler passieren. Wie sollten wir sonst in die Zukunft gehen?



Horst-Sigbald Walter, 8700 Leoben