Mit großer Verwunderung habe ich in den SN vom 21. 5. gelesen, dass dem neuen Pfarrer der Mariengarten unweit der Pfarrkirche ein Dorn im Auge ist. Seine Begründung, dieser sei ein "Hort der Esoterik", ist nicht nur fragwürdig, sondern in höchstem Maße dümmlich. Wird denn an den theologischen Hochschulen nicht gelehrt, dass sich die katholische Religion mit solchen Aussagen über Heidentum und vorchristlichen Bräuchen in eine selbstdefinierte Kampfzone begibt, wo doch das Christentum ein Erbe spätantiker und hellenistischer Religiosität ist. Nicht nur das, in der zweitausendjährigen Geschichte überlappen sich byzantinisch-orthodoxes Christentum mit griechisch-römischem Heidentum, ganz zu schweigen vom arianischen Christentum und der Kultur der Germanen. Die Kunst, von der romanischen bis hin zur gotischen Epoche, ist geprägt durch eine reiche Symbolwelt vor- und nichtchristlicher Sinnbilder und Motive und nicht zu vergessen sei die Tatsache, dass sich christliche Kirchen dieser Epochen an Stellen vorchristlicher Heiligtümer befinden. Ferner stehen das Kirchenjahr und seine Rituale in enger Wechselbeziehung mit den volkstümlichen, teilweise landwirtschaftlichen Festen des Jahreskreises vorchristlicher Kulte. Der Pfarrer, der diesen Garten, für mich übrigens eine Oase des Friedens, als "unvatikanisch" bezeichnet, sollte sich dessen bewusst sein, dass er mit Ausdrücken und Wörtern jongliert, die er besser überdenken sollte. Ein Adjektiv lässt sich nämlich steigern. Dann ist die Beteiligung der Vatikan-Bank am kapitalistischen System wohl "unvatikanischer" und die nachgewiesene Pädophilie vieler Priester "am unvatikanischsten". Sehr zu empfehlen - dem Pfarrer und dem Erzbischof: Esoterikos bedeutet auch "einen inneren, spirituellen Erkenntnisweg gehen!"



Wolfgang Popp, 5453 Werfenweng