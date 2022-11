Eine Orientierung zum Menschen hin gefordert

Zu dem schönen Leitartikel von Richard Wiens (SN, 12. 11.): "Nicht die Arbeit, es gehen die Arbeitenden aus" möchte ich gern ein paar Ergänzungen machen. Unser Arbeitskräftepotenzial schwindet durch folgende Vorgänge: die Allterung der Bevölkerung, den Rentnerberg und Pillenknick, und die Steuerpolitik, die höheres Einkommen bestraft. Schon vor Jahren hat man ausgerechnet, dass sich bei einem Bruttoeinkommen zwischen 20.000 Euro und 40.000 Euro das verfügbare Nettoeinkommen kaum verändert. Höhere Steuern und höhere Sozialbeiträge wirken im Verein mit sinkenden Zuschüssen dem Netto-Mehrverdienst entgegen.

Hinzu kommt die Akademisierung, die die Menschen weg von tätigen Berufen (Handwerk, Pflege, Industrie) hin zu verwaltenden und meinungsbildenden Berufen

(Beamte, Büro, Uni, Verbände etc.) verschiebt, die besser bezahlt sind, und

wo man sich auch nicht die Finger schmutzig macht. Gleichzeitig ist der Jobkiller-Effekt der AI zumindest nicht bei Installateuren, Kellnern, Ärzten und Pflegern angekommen.

Ich denke, dass wir unser System wieder zum Menschen orientieren müssen.

Arbeiten mit Papier und EDV haben ihre Bedeutung, aber die Arbeit direkt am Menschen oder am Werkstück muss sehr viel besser entlohnt werden, die verwaltende und regelnde Arbeit eher schlechter.

Einsparungen im öffentlichen und privaten Verwaltungssektor sind notwendig; viele überflüssige Gesetze und Regularien behindern die Arbeit. Die Entstaubung der Gesetzbücher ist wie vieles andere eine seit Jahrzehnten geforderte und nie realisierte Notwendigkeit.



Martin Bremer, 5084 Großgmain