Eine Postsendung dauerte drei Wochen

Als Betroffener habe ich die Artikel zu der mangelhaften Postzustellung in Seekirchen gerne gelesen. Ich möchte Ihnen zwei weitere Beispiele nennen.

Anfang Juli hat die Zustellung unserer Vereinszeitschrift, von der 20 Exemplare an mich gesendet werden, über drei Wochen gedauert. In der ersten Reklamation kam per E-Mail von der Post nicht einmal ein Wort der Entschuldigung. Als vermeintliche Kulanz wurde uns ein Gutschein über zehn Euro zugesandt, was nicht die Kosten für den Versand dieser 20 Exemplare anteilig deckt. Auf meine zweite Beschwerde kam ein seitenlanges Statement, in dem sich die Post zwar entschuldigt, aber auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post bezieht und Schadenersatz sowie weitere Kulanz ablehnt.

Von unserem Vereinsbüro in Wien wurde am Donnerstag, dem 12. August, ein Brief mit einem Vertrag mit "Priority" an meine Seekirchner Adresse gesendet. Dieser traf nicht, wie bei "Priority" von der Post garantiert, am Freitag ein, sondern leider zu spät für die Verwendung erst am Dienstag, dem 17. August.



Guido Reuter, 5201 Seekirchen