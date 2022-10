Eine prägende Persönlichkeit

Im Zuge der Würdigung des Taugler Kirchenpatrons St. Koloman (SN-Lokalteil vom 13. 10. 2022) bezeichnet Bertl Göttl den damaligen Direktor der Volksschule, August Rettenbacher, als "unvergesslichen Taugler Mundartprofessor".

Auch für mich ist Prof. August Rettenbacher bis heute unvergesslich geblieben. Ich durfte im Jahr 1966 zwei Wochen "Landschulpraktikum" als Schüler unserer altehrwürdigen Bundes-Lehrerbildungsanstalt Salzburg an seiner Volksschule in St. Koloman praktizieren

und so erinnere ich mich heute noch mit großer Dankbarkeit an diese Zeit und an das

Wirken dieses außergewöhnlichen Schulmannes und Künstlers.

Besonders hervorzuheben sind seine christlich-humanistische Lebenseinstellung, seine pädagogischen Fähigkeiten und sein vielseitiges künstlerisches Wirken. In vielen Bereichen war er für mich als Lehramtskandidat beispielhaft und in weiterer Folge auch prägend für mein weiteres Leben und Wirken als Lehrer und Priester.

Danke auch an Bertl Göttl für so manche Erinnerung in seinen Beiträgen.

Pfr. i. R. Mag. Gerhard Erlmoser, 6363 Westendorf