Eine private Lebensentscheidung

"Hochschulwochen übertrumpfen Jungfrauenweihe" - Dieser Leitartikel vom 8. August spricht mir aus der Seele. Gratulation zu den klaren Worten zur Jungfrauenweihe. Zur Klarstellung: Jeder Mensch hat das Recht frei seine Lebensentscheidungen zu treffen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber die Weihe zur "ewigen Jungfrau" in der Berichterstattung so hervorzuheben, ist für mich irritierend! Hat die Erzdiözese nicht Wichtigeres zu berichten? Ist dieses "krasse Statement", wie es die Weiheempfängerin nennt, wirklich einer Berichterstattung in den SN wert? Worin liegt das Erwähnenswerte und worin liegt das Ziel dieser Lebensentscheidung für andere, dass man darüber berichten muss? Jede Nonne, jeder Mönch gelobt Keuschheit - aber das ist nicht der vorrangige Grund für ein Leben im Kloster und auch nicht explizit der Berichterstattung wert. Jeder Priester gelobt Ehelosigkeit. Auch das ist nicht der Hauptaspekt seiner Berufung und keiner besonderen Aussendung wert.

Arme Erzdiözese, die zu den wirklich wichtigen Lebensthemen der Menschen (zum Beispiel Gleichstellung von Mann und Frau auch in den kirchlichen Ämtern) nicht mehr zu berichten und beizutragen hat.





Dr. Bernhard Schneckenleithner, 5102 Anthering