Eine Provokation für die Kunstlehrer

Wieso sehe ich mich als Kunsterzieherin, Lehrerin für Bildnerische Erziehung, als "Zeichenlehrerin" im "Festspielland" Salzburg seit Jahrzehnten immer wieder provoziert, mich gegen Kürzungen im bildnerischen Bereich zu wehren und das, was hinterher trotzdem stets weniger wird, immer noch rechtfertigen und verteidigen zu müssen?

Was anderes als kurzsichtig und naiv (und wahrscheinlich auch geringschätzend) ist diese geplante Halbierung der Mozarteum-Professuren, wenn man bedenkt, dass die Ausbildung zu Lehrern/-innen der Bildnerischen Erziehung für alle Gymnasien und Neuen Mittelschulen, also für die ganze zukünftig zu unterrichtende und erziehende Sekundar- und Oberstufe, an genau dieser Universität Mozarteum erfolgen soll!

Hier werden Kunst und Unterricht aufgegraben und gesprengt, zugunsten welcher Hyperraum-Umgehungsstraße diesmal eigentlich?



Mag. Elfriede Vitzthum, 5411 Oberalm