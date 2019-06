Zu Ihrem sehr treffenden Artikel "Kurz hat die Wahl noch nicht gewonnen" (SN vom 22. 6. 19), der das schwindende Vertrauen in die konventionelle Parteipolitik thematisiert, ersuche ich um Veröffentlichung meines folgenden Leserbriefs dazu:

Wie angenehm unaufgeregt, sachbezogen und dem Gemeinwohl verpflichtet die vom Bundespräsidenten eingesetzte Regierung ihrem Auftrag nachkommt, das führt uns vor Augen, wie Politik auch gehen könnte! Die politischen Parteien mit ihren Kaderschmieden, mit ihren Vereinen und Klubs, sei's Pensionisten, Autofahrer, Sportler, wozu der Parteienhintergrund - ach ja für Posten, Einfluss, Spenden, - wo sonst in der Welt gibt es rote und schwarze Autofahrer, Sportler, etc. Wenn man die Synergieeffekte in all den parteipolitischen Vereinen und Klubs bedenkt -- dazu dann noch so vorsintflutliche Gewerbeordnungen, siehe Mietwagen Taxi Verordnung - da wünscht man sich dann eine radikale parteipolitische Änderung. Absurd hohe Parteiförderung, mit automatischer Erhöhung, keine effektive Spenden-Begrenzung - wo ist der Unterschied zwischen 10x10.000 Euro und 100.000 - keine strikte prompte Kontrolle mit entsprechender Bestrafung - unser parteipolitisches System ist reformbedürftig! Stimmen und Machtmaximierung stehen im Vordergrund - bei den einen, siehe Ibiza Video, stärker - das Gemeinwohl ist sekundär. Nicht was vertreten wird, sondern wer was vertritt - Streit statt Konsens. Und das hab ich alles so satt, wie könnte man die eingesetzte Übergangsregierung demokratisch legitimieren, ihren Weg fortzusetzen! Fachleute und deren Empfehlung folgen, die brennenden Probleme lösungsorientiert angehen und nicht dauernd auf Ängste und stimmenmaximierende Themen wie Migration zu setzen. Wenn unsere Übergangsregierung als überparteiliche Liste sich der Wahl stellen würde, mit dem Ziel, die verkrusteten Parteistrukturen zu überwinden, ich wünsch mir, dass dies möglich würde.



Fritz Weyrich, 5302 Henndorf