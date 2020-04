Zum Leserbrief von Anna Farkas am 31. 3., "Offener Brief zur Matura": Respekt vor dieser jungen Frau. Sie sagt, was Sache ist, und was sich sehr, sehr viele junge mündige und vor allem reife Menschen in diesem Land denken werden, welche sich unmittelbar vor den Maturaprüfungen befinden. Eine "geschenkte" Matura will niemand, der sich ordentlich auf die Prüfungen vorbereitet hat.



Manuela Hauthaler, 5020 Salzburg