Eine Replik auf Bettler-Leserbriefe

Ich bin entsetzt über menschenverachtende Leserbriefe in den SN.

In einem Leserbrief vom 21. 3. werden bettelnde Menschen mit Tieren verglichen: Da werden Eichhörnchen (die "braven" Bettler/-innen) "ganz anderen, weniger erwünschten Zeitgenossen" gegenübergestellt, die "angelockt" werden, wenn man Eichhörnchen füttert. Welche anderen Tiere könnte der Leserbriefschreiber damit wohl gemeint haben? Ratten? Sonstiges Ungeziefer? Sehr geschickt vermeidet der Autor, das explizit zu nennen. Vielleicht weiß er, dass solche Vergleiche strafrechtlich relevant sein könnten. Er setzt diese "weniger erwünschten Zeitgenossen" mit der "von Roma beherrschten Bettlermafia" gleich. Ob an dem Gerücht von einer "Bettlermafia" etwas dran ist oder nicht - Menschen oder Menschengruppen (hier: Roma) mit tierischem Ungeziefer zu vergleichen (wenn auch "nur" implizit) ist eine Herabwürdigung, die absolut inakzeptabel ist. Meinungsfreiheit ist eine Sache, aber die Redaktion ist auch dafür verantwortlich, dass in den veröffentlichten Leserbriefen die Menschenwürde gewahrt bleibt.





Monika Wölflingseder, 5102 Anthering