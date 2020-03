Eine Rezeptsammlung für die Zeit danach

Lieber Herr Gnaiger, jetzt muss ich mich mal ganz herzlich für den täglichen Beitrag zum Küchenplan bedanken - der ist wirklich herzerfrischend! Das Jansson-Rezept habe ich gleich einer Kollegin geschickt, die Schwedin ist, und die noch einen wichtigen Tipp dazu gegeben hat: die Anchovis nur "im eigenen Saft" verwenden, nicht die in Öl eingelegten.

Ich habe mir auch schon ein Heft angelegt, in das ich die Beiträge einklebe… jahrelang so etwas nicht mehr gemacht…. "Danach" wird es sicher eine positive Erinnerung an diese Zeiten sein. Alles Gute für Sie und alle Kolleginnen und Kollegen - wir bewundern jeden Tag, dass Sie "trotzdem" eine Zeitung zustande bringen.

Dr. Renate Wonisch-Langenfelder, 5020 Salzburg