Eine Riesenparty für die FPÖ

Es gibt auch in der Politik natürlich aufgelegte Elfmeter. Aber ein aufgelegter Elfer, bei dem der Tormann während der Ausführung des Strafstoßes das Tor verlassen muss, kommt nur ganz selten vor. Heute ist dem Kick(l)erteam ein solches Geschenk von der SPÖ überreicht worden. Nicht nur, dass die einzige sozialdemokratische Gefahr, die ihm in Form von Doskozil gedroht hätte, gebannt werden konnte, erwiesen sich die Sozialisten auch als unfähig, die Stimmen von 600 Delegierten korrekt auszuzählen und dem jeweiligen Kandidaten richtig zuzuweisen. Wer kann wohl einer solchen Partei die Erstellung etwa eines Budgets zutrauen? Der "Wahlsieger", wenn man ihn so nennen kann, hat noch vor knapp drei Jahren massive Falschaussagen über die EU gemacht, wobei nach wie vor etwa zwei Drittel der Österreicher/-innen pro EU eingestellt sind, und bei der bekannten Begeisterung der heimischen Bevölkerung für sehr linksideologische Einstellungen wird die FPÖ heute Abend eine Riesenparty mit Feuerwerk veranstalten.

Dr. Werner Lack, 1140 Wien