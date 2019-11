Frau Ratzenböck hat in ihrem Leserbrief vom 20. 11. den Nagel auf den Kopf getroffen. Während man vor Jahren wirklich beim Kauf eines Tickets mit einer 50%-Ermäßigung rechnen konnte, sieht das jetzt anders aus. Ich habe das Schreiben der ÖBB vom Jänner 2019 ernst genommen und war mehrmals enttäuscht, als ich feststellen musste, von der 50% - 45%-Ermäßigung bleibt nicht viel übrig. Da erübrigt es sich in Zukunft, eine so schwache Vorteilscard zu erwerben.



Alois Eder, 5760 Saalfelden