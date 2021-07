Eine Section Control wäre wirksamer

Nach den vielen, zum Teil tödlichen Unfällen muss etwas getan werden, das ist unbestreitbar. Aber auf dieser schön ausgebauten Strecke der B156 auf 80 km/h zu reduzieren, finde ich nicht richtig. Personen, die sich bis jetzt nicht an die 100 gehalten haben, werden auch erst recht die 80 ignorieren. Für mich wäre eine Section Control zwischen Anthering und Nußdorf der Idealfall, um die Raser, die dann unterwegs sind, wirklich hart zu bestrafen, bis zur Fahrzeugbeschlagnahme. An gefährlichen Abschnitten ein Überholverbot mit durchgehender Sperrlinie. Zu besichtigen auf der B20 in Bayern.



Norbert Hofer, 5071 Wals