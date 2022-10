Eine Serie an Misserfolgen

Es ist eine unglaubliche Serie von Misserfolgen in der heimischen Meisterschaft, man ist inzwischen auf einem Abstiegsplatz angelangt. Liefering läuft Gefahr abzusteigen und das wäre ein herber Rückschlag für den kontinuierlichen Aufbau von Talenten in Salzburg. Ein junger Trainer macht noch keinen Erfolg. Man hat sich von Aufhauser in "beiderseitigem Einverständnis" getrennt, aber der war wesentlich erfolgreicher und schaffte es bis ins Finale der Youth League, eine Wiederholung scheint momentan zweifelhaft. Auch wenn die Meisterschaft noch nicht zur Hälfte um ist: Ein Abstieg ist unbedingt zu verhindern. Auch scheint mir die Form der hochgelobten und teuren Talente Diakité und Konaté noch ausbaufähig. Liefering hat das höchste Budget der Liga, man kann es aber am Tabellenstand nicht ablesen. Es ehrt Ingolitsch, dass er sich vor die Spieler stellt, aber irgendwann muss geliefert werden. Ich habe mir die Spiele bis vor Kurzem noch angesehen, obwohl sie nicht sehenswert waren. Das war in der letzten Saison noch anders, da waren die Spiele von Kampfgeist und Schnelligkeit geprägt, davon sieht man im Augenblick nichts mehr. Irgendetwas muss geändert werden, und zwar sofort.





Dieter Wagner, 5026 Salzburg