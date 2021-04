Eine Stadt blüht auf

Nicht nur die traumhaft schönen großen Palmbuschen auf der Staatsbrücke, die in Normalzeiten immer die Osterfestspiele ankündigen, sondern

die ganze Stadt blüht auf. Am schönsten - wie immer - das große Rondell auf dem Dr.-Franz-Rehrl-Platz - heuer in Gelb gehalten -, aber auch alle anderen öffentlichen Park- und Grünflächen in der Stadt zeugen von großer Liebe zu floraler Farben- und Blütenpracht.

Man kann den Salzburger Stadtgärtnern und -gärtnerinnen gar nicht genug dafür danken, denn sie bringen Licht, Freude und Hoffnung in unsere dunklen Pandemiezeiten!



Josef Blank, 5061 Elsbethen