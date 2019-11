Eine Stadt ohne Ruhe

Wie schaff ich es nur, nirgends komme ich in dieser Stadt zur Ruhe.

Tagsüber strömen sie in Gruppen, die Massen durch die engen Straßen, durch das Freilichtmuseum Innenstadt, jeder Weg wird zum Hindernislauf; in den engen Straßen schieben sich die Autos und Busse, Kutschen und Fahrräder durch. Keiner blickt auf. Keiner schaut den anderen an. Weiter, immer weiter im Getriebe.

An den Ampeln in dieser Stadt muss man Gewehr-bei-Fuß-Stehen, um im Laufschritt zumindest bis in Reichweite der gegenüberliegenden Straßenseite zu kommen und nicht bei Rot als Zielscheibe auf der Fahrbahn zu stehen.

Es gibt kaum eine Bank, auf der man sich ausruhen und zur Ruhe kommen kann - außer an einigen uncharmanten Mauern entlang. Und damit sich auch sonst keiner hinsetzt, einen Moment im Alltag verweilt und einfach genießt, werden sogar am Mozartplatz die Bänke weggeräumt, wenn die Buden und die Eislaufbahn, die "stimmungsvollen Tage" kommen, kaum ein Café darf seine Stühle in den Lebensraum Stadt stellen und auf den Terrassen findet nur das ganz Private statt. Lauf, lauf, lauf… es gibt so viele Nachtjogger in dieser Stadt.

Nur die, die Party machen, bleiben stehen - und grölen und saufen dann die ganze Nacht am Kai. Vor lauter Frust, dass auch sie nicht zur Ruhe kommen, fangen sie dann und wann eine Schlägerei an. Dann kommt wieder Bewegung ins Spiel. Ich bin schon ganz atemlos … und dreh mich auch im Bett die ganze Nacht nur rum . . . Lauf, lauf, lauf . . . bald kommt die "besinnliche Zeit" - da freut sich schon jeder drauf - und damit wir dies nicht übersehen, werden nun schon überall die besinnlichen Lichter angebracht. Schau, schau, schau . . . aber bitte bleib nicht stehen.

Sarah Kretshmer

5020 Salzburg



