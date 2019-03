Eine Stadt zum Fremdschämen

Als Salzburger sind wir grundsätzlich sehr stolz auf unsere Heimatstadt.

Leider gibt es Ausnahmen, die uns die Schames- oder Zornesröte ins Gesicht treiben:

1. Verantwortliche im Magistrat, die offiziell mit Begriffen wie "Oida" und "geil" für die Teilnahme an der Wahl werben, sind eine Schande für eine Stadt, die als Brennpunkt der Kultur Weltruf erlangt hat.

2. Verantwortliche in Politik und Verwaltung, die Salzburg in unseren Augen zur Bettlerhauptstadt Europas verkommen haben lassen. Wir sind in den letzten Jahren viel in Europa und in Städten anderer Kontinente herumgekommen. Eine derartige Dichte an Bettlern wie in Salzburg mussten wir nirgends erleben. Betteln ist ein Menschenrecht und muss in unserer reichen Gesellschaft selbstverständlich Platz haben. Aber wie schaffen es alle anderen Stadtverwaltungen, die Bettelei in zumutbarem Ausmaß zu halten?



Dr. Alfred und Elisabeth Berghammer, 5020 Salzburg