"You like it - bike it!" Dieses österreichische Marketing-Märchen habe ich letzte Woche erlebt: keine Verkehrsschilder mit Radfahrverboten, gegenseitiger Respekt von Wanderern und Radfahrern, auf Schildern (respect) und in der Realität, Mutterkuhalm mit dem Hinweis "jede Haftung wird abgelehnt", Radtransporte in einer Elfer-Gruppe mit der Bahn - problemlos, höflich, pünktlichst!

In Österreich? Ein Scherz! Erlebt in der Schweiz - vorbildhaft!



Mag. Heinz Roittner, 5020 Salzburg