Eine traurige Rolle der Religion

Zum Artikel "Wo man mit seinen Gedanken allein ist" von Gudrun Doringer vom 20. Mai 2023: Ja, es ist erschreckend und traurig, welche Rolle die Religion beim Auseinanderdriften der Welten, zwischen Russland und "dem Westen" spielt. Es scheint, als verfinsterte über die Jahre hinweg ein düsteres Feindbild die russische Wahrnehmung westlicher Errungenschaften, wie die einer liberalen, demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung oder eines Christentums, das die Achtung der Menschenrechte und die Trennung von Kirche und Staatsmacht einfordert und Krieg im Namen Gottes verurteilt. Hingegen scheint in Russland die soziale Sprengkraft der christlichen Lehre zusammen mit der Gewis-sens-, Meinungs- und Redefreiheit geknebelt zu sein. Ergebener Patriotismus, religiöse und moralische Überhöhung, eine an Staatsinteressen orientierte Familien- und Bildungspolitik, Aberkennung der Rechte von LGBTQ-Personen, Umgehung kritischer Geschichtsaufarbeitung und das entsprechende, religiös aufgeladene großrussische Identitätsbewusstsein werden von Staat und Kirche propagiert und gegen einen sogenannten dekadenten Westen in Stellung gebracht. Dabei spielen die Sorge um Inhalt und Auftrag des Christentums und christlich fundierte Werte keine Rolle. Es geht um eine hypnotisierende "Symphonie zwischen Kirche und Staat", eine dem Obrigkeitswillen ausgelieferte Gesellschaft, um sicheren Machterhalt und die Legitimation, gegen den vermeintlichen Feind im Nachbarland mit militärischen Mitteln auffahren zu können und mit kirchlichem Segen im Recht zu sein. Es wäre geboten, der Instrumentalisierung des Christentums für russische Kriegspropaganda und der beabsichtigten Spaltung und Verfeindung der Gesellschaften Einhalt zu gebieten! Mögen sich die christlichen Religionsgemeinschaften im Auftrag der Ökumene mit dieser Forderung gebetsmühlenartig an die Führung der russisch-orthodoxen Kirche in Russland, an Patriarch Kyrill, und an den Präsidenten der Russischen Föderation, an Wladimir Putin, wenden.





Petra Buchner, 5110 Oberndorf