Zur Karl Harb-Rezension "Das Geisterspiel von 'Figaros Hochzeit' endet in der Remise" (SN vom 1. 12.): Eine Inszenierung nicht live, sondern im TV mitverfolgen zu müssen, ist die eigentliche, frustrierte Botschaft des Rezensenten. Die zum überwiegenden Teil kluge, das großartige Sängerensemble auch schauspielerisch animierende Inszenierung Alfred Dorfers das Erlebnis an sich, trotz Remise und eines Mozarts Musik in Teilen allzu malträtierenden Concentus Musicus.

Wolfgang Danzmayr, ehem. ORF S-Musikleiter, 5020 Salzburg