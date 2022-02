Eine Umbenennung mit unbeabsichtigter Ironie

Zum Artikel über die Umbenennung des "Mohren" in Fuschl vom 14. 2. und zum Leserbrief von Herrn H. E. Reischenböck vom 17. 2.:

Es ist den Wirtsleuten nicht zu verdenken, dass sie sich dem Druck der politischen Korrektheit beugen. Wenn aber das Fuschler Gasthaus jetzt "Jakob" heißt, liegt in der Umbenennung eine wohl nicht beabsichtigte Ironie. Ist doch der bekannteste Träger dieses Namens der Apostel Jakobus der Ältere, der nach der Legende in Santiago de Compostela begraben ist und nach dem der Jakobsweg benannt ist. In Spanien ist er der Patron der Reconquista, des letztlich siegreichen Kriegs der Christen gegen die Mauren, und deswegen hat er dort den politisch nicht korrekten Beinamen "Matamoros" - Mohren- oder Maurentöter (vgl. Roland Girtler: "Irrweg Jakobsweg", 2005).

Wie auch immer, für mich zählt beim Wirten sowieso die kulinarische Korrektheit, d. h. die Qualität der Küche, und nicht der Name.





Dr. Renate Langer, 5020 Salzburg