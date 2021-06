Eine vermeidbare Katastrophe

Zum Artikel "Hatten die Schweden doch recht?" (SN v. 2. 6.):

Ich stimme mit den Schlüssen des Autors nicht überein. Die Zahlen über Sterblichkeit und Infektionsraten gemessen an der Bevölkerungszahl zeigen leider eine eindeutige, überproportional tödliche Bilanz und das fundamentale Versagen der dortigen Gesundheitsstrategen.

Im Vergleich mit der Peergroup Schwedens, der nordischen Nachbarn, die ähnliche geographische, klimatische Bedingungen und Bevölkerungsverteilungen aufweisen, und die allesamt viel vorsichtiger in der Pandemie agiert haben, zeigt sich die wahre Katastrophe für die Bevölkerung Schwedens, und das beklagenswerte Ergebnis des vorsätzlich, grob fahrlässigen Umgangs der Verantwortlichen mit Menschenleben in Schweden während der Pandemie. In Norwegen sind (mit Stand vom 2. 6. 2021) 785 Menschen mit Covid-19 verstorben, in Schweden 14.452, also ca. 20-mal so viel, bei etwa der doppelten Bevölkerungszahl Schwedens im Vergleich zu Norwegen. Einer der Gründe dafür liegt natürlich in den circa fünfmal höheren Infektionszahlen in Schweden (10.440 pro 100.000 Einwohnern) als in Norwegen (2.347 pro 100.000 Einwohnern).

Der Vergleich mit Finnland und selbst mit Dänemark fällt ähnlich desaströs aus. Ich finde, die Verantwortlichen sollten dafür zur Rechenschaft gezogen werden, aber sicher nicht als umsichtige und erfolgreiche Strategen in Erinnerung bleiben.

Dr. Ludwig Nießen, 1230 Wien