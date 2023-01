Eine Versöhnung der Königsfamilie rückt in weite Ferne

Es ist nicht nur ein absoluter Tiefpunkt, welchen Prinz Harry mit seiner veröffentlichten Autobiografie setzt, sondern sein Stil ist absolut letztklassig. Muss die Welt das wirklich wissen? Offensichtlich will er seinen Frust soweit ausleben, bis das gesamte Königshaus den Bach runtergeht. Er begibt sich damit auf ein so tiefes Niveau, dass er direkt ins ,,Dschungecamp'' einziehen könnte. Harry verkennt aber meiner Meinung nach die Realität. Nicht nur Prinz William ist beliebt, sondern auch bei König Charles und Gemahlin Camilla zeigt die Popularitätskurve nach oben.

Ob Harry mit seinen Äußerungen, dass der Ball nun bei seiner Familie läge, Mitglieder der Royal Family aus der Reserve locken kann, wage ich zu bezweifeln. Eine Versöhnung zwischen Harry und seiner Familie ist angesichts der Enthüllungen wohl in weite Ferne gerückt.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd