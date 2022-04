Eine wehrhafte Demokratie

Ich kann Herrn Mag. Heinrich Winkelmayer (Brief vom 14. April) nur vollauf zustimmen. Der Zustand unserer militärischen wie geistigen Landesverteidigung ist erschütternd und beschämend. Wann endlich trifft unsere Regierung die längst überfälligen Entscheidungen? Wann geben die Grünen, die sonst so vorausschauend und daher wählbar sind, ihren Widerstand gegen die notwendige massive Anhebung unseres Militärbudgets auf?

Ein Pazifismus, der die tapferen Menschen in der Ukraine über die Vorzüge der Gewaltlosigkeit belehrt und mit Begeisterung Reinhard Meys "Nein, meine Söhne geb' ich nicht" nachträllert - der ist nicht naiv, der ist ruchlos. Nehmt lieber die Söhne und Töchter der anderen! Die jahrzehntelange pazifistische Moralleere in Deutschland wie Österreich ist auch das historische Erbe zweier Täternationen, die sich nach dem verlorenen Krieg gemütlich darin eingerichtet haben, friedensbewegt Krieg und Gewalt pauschal zu verdammen und damit sich und ihre Befreier auf ein und dieselbe moralische Stufe zu stellen.

Wer nicht bereit ist, sein Land zu verteidigen, hat Hilfe von außen nicht verdient. Wer die liberale Demokratie nicht zugleich als wehrhafte Demokratie begreift, nach innen wie nach außen, hat sie nicht verdient. Niemand würde einem wehrlosen Österreich eine Träne nachweinen.

"Kann eine Nation, deren Bürger sich nicht zu verteidigen wissen, unabhängig sein?", fragte Gandhi 1918 und half, indische Truppen für die britische Armee zur rekrutieren. Seine Satyagraha-Lehre von der Gewaltlosigkeit hatte der Mahatma da schon entwickelt. Aber für ein anderes Schlachtfeld.





Mag. Richard Müller, M.A., 5204 Straßwalchen