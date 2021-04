Eine Welt ohne das C-Wort

Es war richtig erfrischend in der Samstagausgabe der SN nichts über C. zu lesen, keine Zahlen, keine Neuinfektionen, alles gut. Leider nur ein Traum? Wir alle wünschen uns eine Welt ohne C., keine Einschränkungen, kein Lockdown, Freunde umarmen, Lachen ohne Maske, unbeschwerte Kinder, die herumtollen und Spaß haben. Momentan schwer vorstellbar. Gesundheit ist das oberste Gut des Menschen, wenn man sich von Herzen etwas wünscht, dann ist das Gesundheit.

Für viele ist der Frühling die schönste Jahreszeit überhaupt. Wenn die Tage wieder länger werden und die Nächte kürzer, die Natur langsam erwacht und es ringsum blüht, bekommen wir Menschen auch einen Energieschub. Im Frühjahr 2020 haben wir gedacht, das mit diesem C-Virus das geht sicher schnell vorbei. Frühjahr 2021 ist inzwischen, und wir erleben die schönste Zeit im Jahr wahrscheinlich wieder anders als gewohnt. Die ganze Welt befindet sich immer noch in der größten Pandemie.

Und trotzdem ist es schön die aufblühende Natur zu bestaunen, einem Vogelgezwitscher zuzuhören, die ersten Blumen zu pflücken oder im Freien auf einer Bank zu sitzen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir Freude am Leben haben.

Wer sein Leben einfacher gestaltet, gewinnt damit mehr Zeit für seine Familie, seine Freunde und sich selbst - eine Grundvoraussetzung, um glücklich zu sein. Freunde und Angehörige sind viel wichtiger und viel interessanter als Geld und Besitz. Auch Zeit für sich allein zu reservieren, ist der Kraftstoff für das Leben. Eines hat die Erfahrung gezeigt: Gott in seinem Leben miteinzubeziehen ist eine große Hilfe, das Leben in der heutigen unruhigen, hektischen Welt zu meistern und dabei die Freude zu bewahren.

Hermann Lassacher, 6330 Kufstein