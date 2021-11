Eine Wertedebatte und die Spaltung der Gesellschaft

Im Windschatten einer Wertediskussion für sogenannte "andere Kulturen", die "unsere Werte" (siehe Wertekatalog, Islamlandkarte, Konfliktfähigkeit, Frauenbilder, Arbeitsmoral, richtig grüßen, Kopftuch) erst lernen müssen, einer aufgehetzten Islamismusdebatte und der politisch gewollten Stigmatisierung von Muslimen/-innen als mögliche Gefahr für den inneren Frieden schleicht sich nun eine andere Wertedebatte daher. Die Spaltung der Gesellschaft als Wert an sich, um Wählerstimmen zu lukrieren.

Mit der Abwehr von Asylbewerbern/-innen und einer innenpolitisch hasserfüllten Rhetorik gegen "die Fremden", explizit Fremden aus muslimisch geprägten Ländern des Nahen Ostens und des nordafrikanischen und arabischen Raumes, wurden Wahlen gewonnen und Ängste geschürt. Das Kalkül rechte Rhetorik gegen Hilfesuchende ging auf. Die sozialen Medien sind voll davon.

Jetzt, nach einer desaströsen Performance in der Pandemiekrise der Regierungsparteien und Landesfürsten (Landeshauptmann Haslauer hat sich noch immer nicht entschuldigt), der klaren Verortung einer ehemaligen Regierungspartei als Sprachrohr von Systemverweigerern, Rechtsextremen und Antidemokraten scheint es, dass wir selbst als Bürger, aber vor allem die politische und intellektuelle Elite, über "unsere Werte" nachdenken müssen. Zu lange waren die Regierungsparteien in der Rolle des überheblichen Lehrmeisters, der auf einem Auge blind ist und Wertedefizite vor allem bei "Fremden" sah, weil es politisch gerade oportun war.

Es stellt sich immer mehr heraus, dass eine Partei, deren Spitzen Dauergäste bei der Staatsanwaltschaft sind, deren Werte unter anderem eine gute Inszenierung, kontrollierte Botschaften und eine Verweigerung des Gesprächs mit anderen Parteien und Experten/-innen sind, die auch fachlich und intellektuell große Defizite aufweisen, für viele Menschen unglaubwürdig ist und in der Krise offensichtlich keine Autorität in Sachen Vorbildfunktion hat. Die jeweiligen Umfragen bestimmen ihr tagesaktuelles Wertesystem. Ein Teil der Österreicher/-innen möchte mit "unserem" System nichts mehr zu tun haben, sie fühlen sich von der Politik in eine Diktatur gedrängt, die ihre Freiheit massiv einschränkt. Eine Partei, die meiner Meinung nach im demokratischen Rahmen schon lange nichts mehr verloren hat, befeuert diese Einstellung und stärkt die Rolle dieser Systemverweigerer. Irrationalität als Wert, Solidarität nur für mich selbst. Systemverweigerung als Avantgarde einer Fragmentierung der politischen Landschaft? Sind Politiker und mit ihnen das politische System für viele Menschen die "neuen Fremden", von denen eine Gefahr ausgeht? Auf alle Fälle fühlen sie sich in diesem System nicht daheim.



Michael Schmeikal, 5084 Großgmain