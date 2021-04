Eine willkommene Abwechslung

Die Ausgabe vom 10. April strotzt nur so von interessanten Themen, die das Wort Corona nicht im Entferntesten enthalten. Manfred Perterer hat es im Leitartikel "Es gibt auch noch andere Themen" auf den Punkt gebracht, als er den Leser/-innen eine Verschnaufpause vom Problem Nr. 1 versprochen hat. Keineswegs möchte ich den Wert einer sowohl aktuellen als auch akkuraten Berichterstattung der Pandemieentwicklung schmälern, doch ich muss an dieser Stelle anmerken, dass mich das Wissen um andere Themen als Corona sichtlich gereizt hat. Die "ewige" vorhersehbare Berichterstattung von Coronazahlen, Lockdowns und Versprechungen seitens der Regierung, die dann sowieso nicht eingelöst werden, ist somit unterbrochen worden. Eine gesunde Mischung an Themen wäre wünschenswert!





Lukas Hartmann, 5722 Niedernsill