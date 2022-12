Eine zeitlose Aussage

Zur Erinnerung an die Befreiung Österreichs von der Nazi-Diktatur gab es am 8. Mai 2019 eine Gedenkfeier in Wien. Die Zeitzeugin Gerda Frey machte dabei folgende Aussage: "Trennt nicht die Menschen in Wir und die Anderen. Ich habe zu den Anderen gehört. Es könne jedem passieren, einmal zu den Anderen abgestempelt zu werden."

Da in Österreich derzeit die Frage nach dem "starken Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss", nur noch von 46 Prozent der Bevölkerung abgelehnt wird, hat die Aussage von Gerda Frey eine bedenkliche Aktualität.

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee