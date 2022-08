Einen Arbeitgeber wie Schlotterer kann sich jeder nur wünschen

So manche/r Adneter/-in tut im Leserforum gerne seine Meinung zur geplanten Werkserweiterung von Schlotterer kund, anstatt sich bei den öffentlich angebotenen Gesprächen zu beteiligen. Um genau jene zu erreichen, mache ich das jetzt auch.

Ich bin gebürtige, stolze Adneterin, langjährige Mitarbeiterin der Firma Schlotterer und vertrete hiermit hoffentlich viele Meinungen jener 90% der Adneter Einwohner, deren Name nicht auf den Unterschriftenlisten für eine Bürgerbefragung steht und mit Sicherheit die Meinung meiner 600 Kollegen.

Ich spreche hier jene Bürger an, die in Adnet so heimisch sind wie Gämse und Waldrappen und jene, die sich in Wahrheit keinen Funken für seltene Käfer oder besondere Reptilien interessieren und sogar so weit gehen, aus reinem Eigeninteresse schlechte Stimmung im Ort zu verbreiten.

Dass Familien, deren Privathaus im Gewerbegebiet steht, gegen die Erweiterung stimmen, ist klar. Und dass Geschäftsführer von Mitbewerbern dagegen sind, ist auch verständlich. Soviel zur Wahrheit. Mit diesem Background aber eine derartige Initiative zu starten und auf der grünen Schiene daher zu kommen ist einfach nur frech.

Wenn es euer Ziel war, unseren Ort zu spalten, dann habt ihr das nun geschafft. Gratulieren werde ich euch dafür nicht.

Genau so frech ist es, dass jene Partei in der Gemeinde Arbeitsplätze verhindern möchte, welche bekannt dafür ist, die wirtschaftliche Entwicklung ins Auge zu fassen und gerechte Arbeitsverhältnisse unabhängig vom sozialen Stand zu schaffen.

Die letzte Frechheit, die ich erwähnen möchte, ist die Freiheit, Plakate mit Unwahrheiten im Ort zu platzieren. Jedes einzelne Gerücht, das die Initiative verbreitet, entspricht nicht den wahren Zahlen und Fakten.

Über die Wahrheit kann sich jede/r Leser/-in gerne an vorderster Front informieren.

Ich wünsche den Gegnern, dass ihnen bald bewusst wird, dass auch sie alle ihre Wohnsitze auf "Adneter Feldern" haben; dass ihre Kinder und Enkel einmal nicht auf einen Arbeitsplatz in der Nähe ihres Wohnsitzes angewiesen sind; dass die Architekten eure Häuser ohne Fenster planen, damit ihr nicht auf Sonnenschutz angewiesen seid; dass sie bald ihre Augen öffnen, um wieder mehr Weitblick zu haben; dass sie sich nicht nur gegen, sondern auch für das Geschehen im Ort einsetzen, an örtlichen Feiern und am Vereinsleben teilnehmen und so auch einmal zum Geber zu werden anstatt nur Nehmer zu sein; dass sie natürlich ihre persönliche Meinung behalten können, jedoch die Wirkung der geschossenen Pfeile abzuschätzen lernen; dass sie schätzen könnten, wie wichtig es ist, am Arbeitsplatz von den Kollegen so freundlich gegrüßt zu werden, wie es mittlerweile nicht einmal mehr am Dorfplatz üblich ist.

Wir werden uns auch in Zukunft leider nicht von Bienen und Blumen ernähren können.

Die jetzigen als auch die geplanten Arbeitsstellen der Firma Schlotterer stehen für Frauen und Männer, Hilfsarbeiter, Schulabgänger, Handwerker, Entwickler, Führungskräfte, Arbeiter, Angestellte, Absolventen mit akademischen Graden, Schichtarbeiter, Gleitzeitliebhaber, sitzende und stehende Tätigkeiten, Jung und Alt.

Ich möchte mir keinen anderen Arbeitgeber suchen müssen! Einen Arbeitgeber wie Schlotterer in derartiger Nähe zu haben kann sich jeder nur wünschen!

Die Erweiterung ist für das Unternehmen notwendig! Welches Unternehmen kann das in Zeiten wie diesen schon von sich behaupten? Und welches Unternehmen legt einen derart unglaublich durchdachten, smarten Plan vor, wie man es sich einfach nur von jedem Neubau im Sinn der Nachhaltigkeit wünschen kann?

Informiert euch doch einmal über die geplante Gebäudetechnik, den biologischen Ausgleich auf dem Dach, der 60% der Versiegelung gutmacht.

Macht euch einfach schlau, bevor ihr urteilt.

Ich bin gerne bereit mit euch auch ohne Leserbrief zu kommunizieren.





Kerstin Eibl, 5421 Adnet