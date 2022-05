Einen Krieg möglichst vermeiden

Danke für den fulminanten Streifzug durch die Welt der Falken und Tauben in der Geschichte (SN-Wochenend-Beilage vom 14. Mai). Zur Frage "Wie schafft man eine

friedliche Welt" gibt es nicht zwei, sondern nur eine Antwort: Wir Menschen sind

Falken und Tauben; wir müssen manchmal kämpfen und oft können wir friedlich bleiben. Ähnlich ist es auch bei den Staaten. Ich persönlich mag dieses Entweder-Oder-Denken nicht, weil es so polarisiert und immer wieder zu Spaltungen in der Gesellschaft führt. Lösungen liegen oft in der Mitte; gute Kompromisse.

Was die Lehren aus den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert betrifft, so kann es vor allem die sein, Krieg möglichst zu vermeiden, schon gar einen mit atomaren Waffen. In diese Richtung ist ja vieles gelaufen. Sogar ein Präsident Reagan hat den Abrüstungsvertrag für Langstreckenwaffen (500 bis 4.500 km) noch unterzeichnet.

Die Bilder zum Artikel sind sehr gut. Das Bild mit Reagan und Gorbatschow

erinnert daran, dass Reagan wirtschaftspolitisch sehr im Sine des Neoliberalismus agierte. Gorbatschow träumte von einer Demokratie (Glasnost) und wollte die Marktwirtschaft (Perestroika) langsam einführen und stand mit Privatisierungen auf der Bremse. Vor allem die USA und auch Europa wollten möglichst rasch Privatisierungen. Unter Jelzin gelang es einflussreichen Russen, sich die besten Stücke vom Staat zu holen; es entstand das Oligarchensystem. Auf diesem konnte Putin dann seine Macht ausbauen. Eine Marktwirtschaft kann nicht funktionieren, wenn nur einige Große das Sagen haben, von Demokratie ganz zu schweigen. Der Kommunismus wurde durch eine autokratische Diktatur abgelöst.

Der Verteidigungskrieg der Ukraine ist voll gerechtfertigt. Seit Tagen aber stellt sich schon die Frage, wie weit das gehen soll; angesichts tausender Toter. Millionen von Flüchtlingen und zu vieler beschossener Wohnblöcke.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen