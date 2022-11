Einen Laufschuh zahlt die Firma

In den SN lese ich eine Anzeige der ÖGK, in der der leitende Arzt Dr. Krautner feststellt, dass Männer im Schnitt nur 59 Lebensjahre bei guter Gesundheit verbringen. Da horche ich natürlich auf: Ich bin jetzt 58 Jahre alt. Diese Jahre habe ich durchaus bei guter Gesundheit verlebt: Ich war noch keine Nacht stationär in einem Krankenhaus, außer als Begleitperson bei der Herzoperation unseres ältesten Sohnes. Ich habe einen verantwortungsbewussten Internisten, bei dem ich seit zehn Jahren jährlich das Notwendigste abklären lasse - Dr. Krautner vergleicht es mit dem Service bei einem Auto. Ich war in den vergangenen Jahren nicht besonders sportlich, aber nach dem ersten Herzlauf in Salzburg am 1. Juli dieses Jahres habe ich begonnen, jeden Tag zwölf bis 14 Minuten zu laufen - sozusagen rund um den Block. Das sind jetzt schon gut hundert Tage. Zuerst bin ich mit den alten Turnschuhen gelaufen, jetzt habe ich mir Laufschuhe gekauft. Als zusätzliche Motivation zahlte meine Firma 50% der Kosten bei dieser Anschaffung, d. h. einen von zwei Laufschuhen.

Und da gab es noch das Buch von Manuela Macedonia "Runter vom Sofa - Die 365-Tage-Challenge". Ich stehe bei Woche 15 von 52. Der Kommentar in dieser Woche in diesem Buch: "Der moderne Teufelskreis: mehr Gewicht - weniger Bewegung. Gewichtsreduktion ist wichtig - nicht aus ästhetischen Gründen, sondern um Bewegung möglich zu machen und somit das Gehirn pflegen zu können." Vielleicht kann ich mit all dem die Statistik von den 59 Lebensjahren bei guter Gesundheit heben. Wo ich Dr. Krautner absolut zustimme: Das Thema Männergesundheit hat eine hohe Hemmschwelle.



Thomas Neureiter, 5411 Oberalm