Einen Schritt zurück gehen senkt Ressourcenverbrauch

Wer kennt nicht das Märchen, in dem die Schildbürger mit Kübeln Licht in ein fensterloses Haus tragen. So kommt mir die Finalsprache unserer Politiker auch vor, die immer treuherzig behaupten, was alles bis 2040 passieren soll, aber niemand weiß, wie!

Da werden 50 Windräder allein in Salzburg bis "2030" gefordert, aber keine Firmen genannt, die diese auch herstellen können bis dahin. Außerdem gibt es gar nicht die Manpower dafür. Möchte man dies alles schaffen inkl. Solarpaneelen, hätte man schon seit zehn Jahren auf Halde/Vorrat produzieren müssen. Man träumt von E-Autos, anstatt seit zehn Jahren nur noch Hybridautos zuzulassen, die die üblichen Tageskilometer elektrisch schaffen und sich selbst aufladen.

In den 70er Jahren hatte ich eigentlich schon einen Lebensstandard, der mir ein behagliches Leben ermöglichte. Wieso muss man immer mehr produzieren und braucht daher mehr Strom, wenn wir doch eigentlich schon lange genug hätten? Wäre es nicht vernünftiger, allen Menschen ein Leben der 70er Jahre zu ermöglichen? Der Ressourcenverbrauch wäre ein anderer, wenn man einen Schritt zurück ginge. Aber die Meinung bilden die Multis und nicht die Politiker.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg