Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, nicht der gleichen Partei angehörend, aber in der Flüchtlingspolitik einer Meinung. Kurz befürwortet Abschiebungen nach Afghanistan mit oft verheerenden Folgen für die Betroffenen und Doskozil will nach einer kürzlich von ihm in einem Interview gemachten Aussage keine Flüchtlingskinder auf griechischen Inseln bei uns aufnehmen. Beide berufen sich auf rechtliche Bestimmungen, auf das Gesetz und sind sich einig: "Das Recht (Gesetz) ist unser höchstes Gut." Mit fast den gleichen Worten verlangten auch die Hohen Priester von Pilatus: "Kreuzige ihn. Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz soll er sterben" (Joh. 19/7). Also nehmen beide in Kauf, dass die bei uns Schutz suchenden Flüchtlinge aus Afghanistan und Flüchtlingskinder auf den griechischen Inseln sterben, denn wir haben ein Gesetz - wie lautet das eigentlich? Ich frage mich: Denken Kurz und Doskozil wirklich so? Das kann ich nicht glauben. Oder geht es ihnen vor allem um Stimmen bei der nächsten Wahl? Beides ist unmenschlich, unverantwortlich und eines Politikers nicht würdig.







Hans Riedler, 4040 Linz